Miejsca, które bezpowrotnie zniknęły już z mapy Łodzi. Lunapark, kino Bałtyk, hotel Centrum i wiele wiele innych 16.02.2024

Chinatown

Wielbiciele wietnamskich sajgonek zajadali się tu chińskimi i wietnamskimi daniami. Kilka brudnych budek, obok nich drewniane stoły pod parasolami. Tak pod koniec lat 90. wyglądało słynne Chinatown, czyli pasaż przy Piotrkowskiej 138.

Przejście podziemne

Piotrkowska/Mickiewicza - zlikwidowane przy okazji budowy trasy W-Z.

Kino Bałtyk

Bałtyk to jedno z największych łódzkich kin w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Było to pierwsze kino w Łodzi posiadające system Dolby Surround. Kino Bałtyk znajdowało się przy ul. Narutowicza za budynkiem Filharmonii Łódzkiej.

We wrześniu 2015 kino Bałtyk zostało zamknięte.

Lunapark

Lunapark w Łodzi powstał w połowie lat 70., zamknięty został w styczniu 2016. W wesołym miasteczku znajdowało się 38 atrakcji. Wśród nich m.in.: wysoka na 16 m kolejka górska Jet Star osiągająca prędkość 96 km/h.

Oto miejsca, które bezpowrotnie zniknęły z łódzkiego krajobrazu ZDJĘCIA

Mimo że wiele z tych miejsc już nie istnieje, ich dziedzictwo wciąż żyje w pamięci mieszkańców Łodzi. To one kształtowały to, co miasto jest dzisiaj i przypominają o jego bogatej historii przemysłowej i kulturowej. Wspomnienia o tych zagubionych skarbach miasta przypominają nam o konieczności zachowania i szacunku dla dziedzictwa miejskiego, które buduje naszą tożsamość i kształtuje naszą przyszłość.