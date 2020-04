W kryzysie firmy z regionu łódzkiego tną koszty. Wygrają te, które doczekają lepszych czasów

Problemy mają też mniejsze firmy zwłaszcza z najbardziej ograniczanych branż. Maciej Stańczyk, współwłaściciel klubokawiarni Niebostan od czasu wybuchu epidemii próbuje związać koniec z końcem, ratując się daniami na dowóz. Jednak dają one zaledwie 10-20 proc. tego, co w normalnych czasach bywalcy klubu zamawiali przy barze. Wystarcza to na wypłaty pensji, na rachunki już niekoniecznie.

Jak tłumaczy rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska powodem jest drastyczny spadek liczby pasażerów notowany od połowy marca . - Spółka na koniec marca obsługiwała zaledwie ok. 25 proc. standardowej liczby pasażerów. Obecnie sprzedaż biletów jest o około 85 proc. niższa w stosunku do stanu sprzed epidemii - wyjaśnia. Jak tłumaczy decyzja związana jest z dobrze pojmowanym interesem spółki i ochroną miejsc pracy.

- Wyprzedajemy część naszych unikatowych mebli i pamiątek. To w niewielkim tylko stopniu pokrywa straty - mówi Stańczyk. Jak podkreśla firma ma siedem etatów, ale aż 10 pracowników, co stawia ją jako średnią i pozwala na zwolnienie w ramach pomocy tylko z połowy stawki za ZUS.

Pierwsze firmy już wiedzą, że oszczędności nie wystarczą i planują zwolnienia grupowe. W marcu w Łodzi dwie firmy zgłosiły do urzędu pracy plany zwolnień grupowych w sumie 204 osób. W kwietniu dołączyła kolejna, jednak skala zwolnień nie jest jeszcze znana.

Prof. Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego zwraca uwagę, że problemem jest niepewność co do rozwoju sytuacji. - Nie wiadomo, kiedy dana branża wróci do normalnego funkcjonowania - tłumaczy. Jego zdaniem przedsiębiorcy mogą zbyt optymistycznie wierzyć w szybki powrót do dawnej sytuacji.

- To może jednak nie nastąpić szybko - mówi Krajewski.

Jego zdaniem strategia zaciskania pasa, szukania oszczędności czy zadłużania się z nadzieją na szybką poprawę losu, może być dla firm, zwłaszcza tych małych niebezpieczna.

- Dla właściciela zakładu fryzjerskiego, decyzja żeby nie zwalniać dobrego fryzjera i dalej płacić za czynsz może okazać się gorsza niż zamknięcie zakładu już teraz- wyjaśnia Krajewski. - Jeśli stan epidemii będzie się przeciągać, firma popadnie w długi. Z drugiej strony jeśli sytuacja szybko się poprawi to ci, którzy teraz zaryzykowali, zyskają - wyjaśnia.