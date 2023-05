W Łódzkiem jest coraz więcej miejsc oferujących pomoc dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi w ramach NFZ

Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ podkreśla, że nie bez powodu ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej otwierane są nie tylko w Łodzi, ale w kolejnych miastach powiatowych.

- Ich istotą jest to, by były jak najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Dzięki temu dziecko może wracać do zdrowia psychicznego w swoim naturalnym środowisku: wśród bliskich, w rodzinie, w swojej szkole i w swoim środowisku rówieśniczym – wyjaśnia Leder. Jak dodaje specjaliści ośrodków pracują nie tylko z dzieckiem i jego rodziną, ale też ze szkołą.