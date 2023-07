Ranking Urzędu Transportu Kolejowego. Łódź to kolejowa pustynia, a Intercity omija nasze dworce szerokim łukiem

Łódzkie kolejową pustynią Polski

Inne miasta biją nas na głowę

Intercity omija Łódź jak tylko może

Wygląda więc na to, że nasza chluba i największy dworzec w Polsce - Łódź Fabryczna nie wykorzystuje swojego potencjału. Obsługuje 7-krotnie mniej pasażerów niż 3 razy mniejszy od niej kubaturowo Wrocław Główny. Dzieje się tak, ponieważ z Łodzi Fabrycznej możemy pojechać w niewielu kierunkach, a pociągów dalekobieżnych odjeżdża stąd bardzo mało. PKP Intercity uparcie omija Łódź kierując większość składów przez Koluszki lub Kutno, a te pociągi które już do Łodzi dojadą nie pojawiają się na Fabrycznej, lecz kierowane są przez Widzew. Być może sytuację tę zmieni oddanie do użytku tunelu, choć wcale nie jest to takie pewne. Intercity bardziej zależy na obsłużeniu kilku pasażerów z Kutna nocnym pociągiem z Warszawy do Świnoujścia, niż skierowaniu go do 700-tysięcznej Łodzi, co wydłużyłoby czas jazdy o pół godziny. To najlepszy przykład, jak jesteśmy traktowani przez "narodowego" przewoźnika.