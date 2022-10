W Kopalni Bełchatów można już kupować węgiel. Ile kosztuje tona tego paliwa?

W Kopalni Bełchatów można już kupić węgiel

Od dziś można już kupować węgiel w Kopalni Bełchatów. To nie do końca nowość, go kopalnia klientom indywidualnym węgiel już kiedyś sprzedawała, ale w ostatnich latach sprzedaż była wstrzymana. Zakazywały tego bowiem przepisy, które zabraniały palenia w domowych piecach węglem brunatnym. Jest on bowiem bardziej zanieczyszczony (m.in. siarką) niż węgiel kamienny, a i znacznie mniej kaloryczny.

Później przepisy uszczegółowiono i do zakazu palenia węglem brunatnym w gospodarstwach domowych, dołożono zakaz sprzedaży tego kruszca klientom indywidualnym.

Teraz sytuacja się zmieniła. Wobec problemów z dostępnością na rynku węgla kamiennego, Sejm odwiesił zakaz sprzedaży tego paliwa klientom i zniósł kary za palenie nim w domowych piecach. Paliwa tego używać będzie można do kwietnia 2023 roku, bo do tego czasu zniesiono zakaz.