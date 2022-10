Sprzedaż węgla w Kopalni Bełchatów

Węgiel brunatny wraca do łask. Sejm zezwolił właśnie na używanie go w gospodarstwach domowych, zawieszając tym samym zakaz obowiązujący od ponad czterech lat. Ustawa trafiła już do Senatu.

Jeśli wejdzie w życie, a tak raczej się stanie, znów będzie można nim ogrzewać domy, przynajmniej jakiś czas. Zakaz palenia węglem brunatnym w domach prywatnych i innych instalacjach grzewczych o mocy mniejszej niż 1 MW wprowadzono w 2018 roku, dwa lata później dodano zakaz sprzedaży tego paliwa osobom prywatnym.