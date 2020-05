W galeriach handlowych od 4 maja mogą być jednocześnie tysiące kupujących. Jak wyglądają sklepy podczas epidemii koronawirusa?

Po niemal dwóch miesiącach galerie handlowe dziś (4 maja 2020) wracają do życia. Z tych największych w województwie łódzkim i tych w mniejszych miejscowościach płyną zapewnienia, że gwarantują bezpieczne zakupy.

Rząd zamknął sklepy w centrach handlowych w połowie marca. Z powodu epidemii koronawirusa czynne w nich były tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie. Dzisiaj otwarte zostaną sklepy i większość punktów usługowych. Oczywiście nie zniesiono wszystkich ograniczeń. Podstawowa jest liczba klientów - jeden na 15 mkw. galerii. Oznacza to, że w największych centrach handlowych województwa łódzkiego jednocześnie będzie mogło przebywać od 4,7 tys. (Port Łódź) do prawie 5,5 tys. kupujących (Manufaktura). Czy taką masą rzucimy się na zakupy? Nie jest to wykluczone, bo np. Ptak Outlet w Rzgowie, zapewniając o bezpieczeństwie zakupów w swoim centrum, kusi: „Megarabaty światowych marek, nie przegapcie promocji”. Ktoś nas policzy? Będziemy musieli stać w kolejkach, jak jeszcze niedawno przed dużymi sklepami spożywczymi? - Liczba klientów będzie nieustannie monitorowana dzięki zaawansowanym systemom liczącym - podkreśla Agnieszka Danowska-Tomczyk, rzecznik prasowy Manufaktury. - W witrynach lokali pojawią się plakaty z indywidualną informacją, ile osób może przebywać jednocześnie w danym sklepie. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, klienci będą proszeni o ustawienie się w kolejce przed wejściem.

Po majówce wracamy do życia, jesteśmy niezwykle otwarci, fajnie będzie Was zobaczyć, bez Ciebie to nie było to samo - takimi komunikatami centra handlowe w województwie łódzkim przywitały złagodzenie przez rząd koronawirusowych restrykcji dotyczących galerii handlowych.

Przed nami pracowita majówka! Czyścimy, pucujemy, dezynfekujemy - a wszystko to na spotkanie z Wami już w najbliższy poniedziałek - informowała Galeria Łódzka już w czwartek. A wyzwanie jest duże, bo w największych centrach handlowych województwa łódzkiego jednocześnie mogą być tysiące kupujących.

Co już zrobiono, by zapewnić kupującym bezpieczeństwo? Przede wszystkim więksi i mniejsi, w Łodzi i regionie przypomnieli o podstawowych zasadach, jak obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie dwumetrowej odległości od innych osób. Wypunktowali w podawanych w internecie komunikatach, co będzie otwarte, a co wciąż pozostaje zamknięte. Ale to była podstawa podjętych działań.

- Mierzymy temperaturę na wejściach do centrum - podał piotrkowski Focus Mall. - Obiekt objęty został wzmożoną dezynfekcją, cyklicznym ozonowaniem, a przy wejściach zamontowaliśmy dozowniki z płynem dezynfekującym. Dodatkowo prosimy o zajmowanie co drugiego miejsca na parkingu (podobnie jest w innych centrach - red.). Niektóre sklepy piotrkowskiej galerii będą otwarte krócej, niż to było przed wprowadzeniem ograniczeń. - Do standardowych godzin otwarcia, czyli 9-21 wrócimy od 11 maja - podano w komunikacie. Galeria Łódzka w weekend jeszcze liczyła, ile osób może jednocześnie w niej przebywać. Łódzka Manufaktura podała nam, że przy ograniczeniu - jedna osoba na 15 mkw. powierzchni centrum - maksymalnie może w niej być 5 494 klientów (galeria handlowa i foodcourt). - Ograniczenie liczby osób będzie miało również zastosowanie w poszczególnych lokalach - tłumaczy Agnieszka Danowska-Tomczyk, rzecznik prasowy Manufaktury. - W witrynach lokali pojawią się plakaty z indywidualną informacją, ile osób może przebywać jednocześnie w danym sklepie - w zależności od jego powierzchni. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, klienci będą proszeni o ustawienie się w kolejce przed wejściem. By ułatwić zachowanie dwumetrowego dystansu, Manufaktura przygotowała naklejki podłogowe wyznaczające bezpieczną odległość.

Może nie jest to spektakularna zmiana w wyglądzie Manufaktury, ale „z pasaży zniknęły ławki i siedziska”.

W Porcie Łódź jednocześnie może przebywać 4,7 tys. osób. Dziś ostatecznie będzie wiadomo, które sklepy zostaną otwarte, bo zarządzający centrum decyzję tę pozostawił najemcom konkretnych punktów handlowo-usługowych. - Szczegółowa lista działających sklepów i punktów usługowych będzie przygotowana 4 maja. Będzie ona na bieżąco aktualizowana - czytamy w komunikacie Portu Łódź. Wiadomo, że otwarta będzie działająca w nim Ikea. Ta informowała o tym m.in., rozsyłając do swoich klientów SMS-y. Ptak Outlet w Rzgowie ogłosił „Wielkie otwarcie” i „megarabaty” w bezpiecznych warunkach. Wszystkie centra przypominają m.in. o noszeniu maseczek i wymieniają długie listy wprowadzonych zabezpieczeń. Jak się sprawdzą i jak kupujący odnajdą się w galeriach handlowych? Co nadal będzie zamknięte (wybrane centra) Manufaktura. Otwarte zostaną sklepy i punkty usługowe z wyjątkiem zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz lokali rozrywkowych: kino Cinema City, kręgielnia Grakula, klub Saturn fitness, Experymentarium, szkoła tańca Egurrola Dance Studio. Restauracje i najemcy strefy foodcourt będą działać w formule zakupów na wynos. Zamknięte pozostają place zabaw.

Port Łódź. W strefie restauracyjnej będzie jedynie możliwość kupowania jedzenia na wynos. Niedostępne będą Fit Fabric, sala zabaw Port Łódź Junior, plac zabaw przy sklepie Ikea oraz na patio i strefa co-workingu.

Focus Mall (Piotrków Trybunalski). Kino Helios oraz siłownia StepOne wciąż pozostają zamknięte. Restauracje będą działały wyłącznie na wynos lub z dowozem.

