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Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź!

Agnieszka Aulich
Moda lat 70. jednych wzrusza, innych inspiruje...
Moda lat 70. jednych wzrusza, innych inspiruje... fot. NAC
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Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

Spis treści

To, co charakteryzowało modę lat 70 XX wieku, fascynuje i dziś. Moda i fryzury z tamtych lat to niewyczerpane źródło inspiracji. Nie tylko gwiazdy i celebryci chętnie czerpią pomysły z tamtych czasów.

Możemy i my - jedni powspominają bujną młodość, inni może znajdą pomysł na nową stylizację, którą olśnią na imprezie...

Zobacz galerię(87 zdjęć)

Moda lat 70. XX wieku swoje źródło znalazła w najbardziej wyrazistych zjawiskach kultury. Wpływy hippisów, miłośników disco i punkowców sprawiły, że moda ta do dziś jest inspiracją dla wielu, i mimo że minęło nieomal pół wieku, nadal jest żywa.

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Znasz znane słupszczanki? Sprawdź! Quiz

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Kiedy zmarła księżna Anna de Croy, pani na zamku w Słupsku?


Trendy w latach 70.

Szerokie spodnie dzwony, długie kolorowe spódnice w psychodeliczne wzory, ażurowe ciuchy zrobione z włóczki, hafty, bardzo krótkie spódniczki, poncza inspirowane wzorami etnicznymi, spodnie z poszarpanymi dziurami - długo by wyliczać, ale pewne jest, że nie są to wynalazki ostatnich lat.

Wrotki, trzepaki, tornistry. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia

Wrotki, trzepaki, tornistry. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia

Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za cz...

Agnieszka Aulich
Agnieszka Aulich

W Polsce lata 70. XX to zmiany w stylu życia i czas większego otwarcia się na Zachód. Otwarto sklepy Pewex, w których można było kupić zachodnie kosmetyki i markowe ciuchy. Nie zmienia to faktu, że w PRL kupowało się to, co było w sklepie. Nie można było przebierać w takiej obfitości rzeczy jak dziś, ale za to zostawało miejsce dla kreatywności. Pomysłowe panie same projektowały i szyły stroje, przerabiały stare, farbowały i wymyślały coś z niczego.

Moda Polska nadawała ton

Ton nadawała Moda Polska, przedsiębiorstwo państwowe, mające własne sklepy (w Krakowie sklep Mody Polskiej znajdował się w Nowej Hucie przy pl. Centralnym), a przede wszystkim charyzmatycznych dyrektorów i zdolnych projektantów.

Modelkami były m.in. Teresa Tuszyńska, Małgorzata Blikle, Bożena Toeplitz, Małgorzata Niemen, Lidia Popiel, Katarzyna Butowtt, Bogna Sworowska czy Ilona Felicjańska.

Hoffland najpopularniejszy

Nowością były także kolekcje mody tworzone przez projektantkę Barbarę Hoff, dostępne w sieci Domów Towarowych Centrum. Marka Hoffland zdobyła wielką popularność. Chętnych klientek było tyle, że czasami nawet... rozbierano manekiny!

Najważniejsze jest to, że już wtedy panie odkryły, że

modne kobiety wyglądają młodziej!

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