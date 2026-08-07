Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź!

To, co charakteryzowało modę lat 70 XX wieku, fascynuje i dziś. Moda i fryzury z tamtych lat to niewyczerpane źródło inspiracji. Nie tylko gwiazdy i celebryci chętnie czerpią pomysły z tamtych czasów.

Możemy i my - jedni powspominają bujną młodość, inni może znajdą pomysł na nową stylizację, którą olśnią na imprezie...