Uwaga! Nowe utrudnienia na kolei w Łodzi i regionie. ŁKA zmienia rozkład jazdy pociągów

Z powodu licznych remontów torów prowadzonych w całym województwie Łódzka Kolej Aglomeracyjna od niedzieli (8 listopada) wprowadza korektę rozkładu jazdy swoich pociągów. Sprawdź jakie zmiany czekają na podróżnych w Łodzi i całym województwie.

Pracownicy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poinformowali, że zmiany będą obowiązywały od najbliższej niedzieli (8 listopada) do 12 grudnia. Jakie utrudnienia czekają na pasażerów ŁKA w całym województwie łódzkim w najbliższych tygodniach? Linia Łódź Fabryczna – Skierniewice Uwzględniono wnioski podróżnych i uruchomiono dodatkowy pociąg w relacji Łódź Fabryczna – Skierniewice o godzinie 16:08. Ze względu na prowadzone prace remontowe w dniach 14,15 oraz 21 i 22 listopada br. za wybrane pociągi, na odcinku Koluszki – Skierniewice, pojada autobusy komunikacji zastępczej. Linia Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki Do dnia 20 listopada prowadzone będą prace remontowe pomiędzy stacjami Żakowice Południowe – Słotwiny. Spowoduje to skierowanie niektórych pociągów przez stację Koluszki i zmiany godzin kursowania wybranych połączeń. Linia Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia Utrzymane zostanie kursowanie wszystkich 18 pociągów ŁKA Sprinter w weekendy i dni świąteczne. W dniach 14,15 oraz 21 i 22 listopada br. ze względu na remont prowadzony na odcinku Rogów – Płyćwia pociągi ŁKA Sprinter będą miały zmienione godziny kursowania, a skład odjeżdżający z Łodzi Fabrycznej o godzinie 10:02 pojedzie przez Warszawę Ochotę, Śródmieście, Powiśle i Stadion, zamiast przez Warszawę Centralną.

Linia Łódź Widzew – Łódź Stoki – Zgierz Mijanka na stacji Łódź Marysin umożliwi sprawne prowadzenie pociągów w godzinach porannych i popołudniowych oraz dostosowanie ich rozkładu jazdy do potrzeb podróżnych. Linia kutnowska nadal zamknięta ­Zamknięty dla ruchu pociągów pozostanie odcinek od stacji Zgierz do stacji Kutno. Za składy zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. -Część przystanków została wyznaczona poza stacjami kolejowymi, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich położeniem. Informacje dostępne są na naszej stronie internetowej, będą również umieszczone przez PKP PLK na każdej stacji – informuje Joanna Osińska, rzeczniczka ŁKA.

Na wniosek podróżnych został wyznaczony dodatkowy przystanek dla autobusów w pobliżu przejazdu kolejowego w Chociszewie – Orła, przy ul. Leśnej.

Ze względu na wydłużenie czasu przejazdu w godzinach porannych z Kutna do Zgierza i popołudniowych ze Zgierza do Kutna zostaną uruchomione dwie pary autobusów typu „SPRINTER”, które pojadą inną trasą, bez postojów pomiędzy Zgierzem i Kutnem. Dzięki temu czas przejazdu na całej trasie pozostanie zbliżony do obecnego.

Na stacji Zgierz pasażerowie będą mieli do 10 minut na przesiadkę z i do pociągów jadących do i w kierunku Łodzi. Autobusy odjadą i przyjadą pod dworzec kolejowy.

Linia sieradzka Kontynuowane będą prace modernizacyjne na linii sieradzkiej, w związku z tym za wybrane pociągi pojadą autobusy zastępcze. Utrzymana zostanie liczba 10 pociągów kursujących w całej relacji do i z Sieradza.

Ze względu na remont stacji Łódź Kaliska kursowanie wszystkich pociągów zostanie wydłużone do i ze stacji Łódź Fabryczna lub Łódź Widzew. Składy pojadą przez Łódź Olechów, co zapewni bezpośredni dojazd do zakładów pracy znajdujących się w pobliżu stacji Łódź Olechów Wiadukt i Zachód.

Uruchomione zostaną dwie pary autobusów typu „SPRINTER” z Łasku do Łodzi Kaliskiej. Autobusy odjadą z Łasku jako pierwsze po przyjeździe pociągu z Sieradza. Linia łowicka Trwa kontynuacja modernizacji stacji Łowicz Główny, która spowoduje zmiany godzin odjazdów i przyjazdów pociągów. Na odcinku Łowicz Przedmieście – Łowicz Główny za wszystkie pociągi pojadą autobusy zastępcze, co umożliwi Zarządcy Infrastruktury sprawne prowadzenie planowych prac modernizacyjnych oraz płynny ruch pozostałych pociągów przez remontowaną stację Łowicz Główny.

Linia Skierniewice – Łowicz – Kutno Ze względu na prowadzoną modernizację na odcinku Bełchów - Łowicz oraz całkowitą przebudowę linii na wjeździe do stacji Łowicz Główny, większość pociągów kursujących w relacji Skierniewice - Łowicz Główny - Kutno - Skierniewice zostanie zastąpionych zastępczą komunikacją autobusową na całości trasy. Jedynie pierwsze dwa poranne połączenia z Kutna do Skierniewic i ostatni wieczorny pociąg ze Skierniewic do Kutna będą kursowały normalnie. Aby zminimalizować utrudnienia, godziny kursowania autobusów zostały ustalone z uwzględnieniem wniosków podróżnych. ZKA przewiduje dodatkowe postoje w Sierakowicach k/Skierniewic i Mokrej.

