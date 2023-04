Utrudnienia na DK12/91 między Srockiem i Piotrkowem. Ma to związek z obwodnicą Srocka

Już we wtorek, 25 kwietnia, na odcinku DK 12 i 91 między Srockiem a Piotrkowem Trybunalskim pojawią się pierwsze ekipy pracowników związanych z przygotowaniem dokumentacji geologicznej dla obwodnicy Srocka. Zatem od jutra kierowcy jadący tym odcinkiem dróg krajowych muszą się spodziewać ograniczeń w ruchu.

- Na drodze i w jej sąsiedztwie pojawią się ekipy prowadzące wiercenia w gruncie. W związku z tym na jezdni pojawią się zwężenia, co będzie skutkowało koniecznością wprowadzenia ruchu wahadłowego - informuje Maciej Zalewski z GDDKiA w Łodzi. - Jutro, czyli we wtorek (25 kwietnia), prace będą prowadzone na 337 km trasy, czyli na wlocie do Srocka od strony Łodzi. Zostanie tam zajęty pas ruchu prowadzący w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Przewidywany czas trwania robót, to godziny 9.30 – 17.

W środę, 26 kwietnia, prace będą prowadzone na odcinku ok. 1,5 km (od 340 do 341) km za miastem jadąc w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego - w godzinach od 7 do 17 wiercenia będą prowadzone na pasie ruchu również w kierunku Piotrkowa.