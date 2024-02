Policyjne kontrole na drogach w Łódzkiem w niedzielę 25 lutego. Co będą sprawdzać na drogach funkcjonariusze?

- Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i porządku na drogach, eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i rzeczy – argumentuje policja.

Co sprawdzą policjanci?

Funkcjonariusze – jak zapowiada policja - reagować będą w sposób zdecydowany i natychmiastowy na wszelkie wykroczenia, zwłaszcza te, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Przed nami ostatni weekend ferii zimowych na terenie kraju, który jak co roku stanie pod znakiem powrotów z wypoczynku. Kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli policyjnych na trasach i w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Apelujemy do wszystkich wracających z zimowego wypoczynku o rozsądek podczas jazdy, bo w dużej mierze to właśnie on jest gwarantem bezpiecznego dotarcia do celu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich! Stosujmy się do przepisów ruchu drogowego i bądźmy odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu – podkreśla asp. Aneta Błędniak-Kałka - Wydział Ruchu Drogowego KWP w Łodzi.