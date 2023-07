Urodziny Łodzi świętujemy na pięciu scenach w mieście. Bogaty w wydarzenia weekend 28-30 lipca

Urodziny Łodzi świętujemy na pięciu scenach w mieście

Kolejna scena, ŁDZ Stage, stanie w centrum festiwalowego miasteczka, nieopodal sceny głównej. W tym miejscu zagrają artyści z naszego miasta: Cool Kids of Death, Hedone i L. Stadt (28 lipca), 5000 lat, Bruklin i Heima (29 lipca) oraz Bielas i Marynarze, Black Radio oraz Mona Polaski (30 lipca).

W sobotę (29 lipca) natomiast główną gwiazdą będzie brytyjski piosenkarz Tom Odell, którego piosenka „Another Love” stała się viralem i nieoficjalnym protest songiem przeciwko agresji Rosji na Ukrainę. Poza tym na scenie mBanku pojawią się także Bryska i Pidżama Porno (28 lipca), Natalia Szroeder, Oki, Young Igi i Otschochodzi (29 lipca), również Bedoes 2115, Igor Walaszek Igo, Sorry Boys i Artur Rojek (30 lipca).

Główna platforma wydarzenia, MBank Scena, stanie na al. Kościuszki przy ul. Radwańskiej. Tutaj właśnie zagrają największe gwiazdy Łódź Summer Festival . W piątek (28 lipca) zaprezentuje się szkocki zespół Franz Ferdinand, jeden z najważniejszych przedstawicieli indie rocka, wielokrotnie nominowany do Grammy oraz dwukrotnie nagrodzony Brit Awards.

Dla miłośników kabaretów przygotowano Scenę Księży Młyn. To miejsce przejmą topowe polskie kabarety: Kabaret pod Wyrwigroszem i Mumio (28 lipca), Grupa MoCarta (29 lipca) oraz Formacja Chatelet i Kabaret Moralnego Niepokoju (30 lipca). Wstęp na wszystkie koncerty organizowane w ramach 600. urodzin Łodzi jest bezpłatny.

Na scenie w Monopolis królować będzie muzyka alternatywna. Swoją najnowszą płytę zaprezentuje Błażej Król (28 lipca), w ramach dorocznego festiwalu „Spirit of Lodz”, wystąpi poza tym afrykańska artystka Elida Almeida, a całość zamknie LemON (30 lipca).

Darmowy będzie również udział w występach kabaretowych, ale w tym przypadku należy wcześniej odebrać zaproszenie - można to zrobić w Pasażu Rubinsteina: w środę 12 lipca do odbioru będą bilety na występy Kabaretu pod Wyrwigroszem i Mumio, w czwartek 13 lipca na Grupę MoCarta, a w piątek 14 lipca na pokaz Formacji Chatelet i Kabaretu Moralnego Niepokoju. Stanowisko odbioru wejściówek będzie czynne w godz. 16-20. Dla jednej osoby przysługuje możliwość odbioru maksymalnie czterech zaproszeń.

Łódź Summer Festival - pole namiotowe i darmowa komunikacja

Oczywiście, muzyczno-kabaretowy weekend to kulminacja obchodów, ale nie jedyna lipcowa propozycja na świętowanie jubileuszu Łodzi. Już w sobotę 22 lipca ulicą Piotrkowską, od pomnika Jednorożca do Placu Wolności, przemaszeruje barwna, taneczna parada wzorowana na brazylijskim Sambodromie. Cała trasa mierzyć będzie około dwóch kilometrów, a uczestnicy pokonają ją pieszo w rytmach samby w towarzystwie dziesiątek tancerek i artystów. Zainteresowani udziałem w pochodzie zapraszani są na godz. 20, na ulicę Piotrkowską przy „Stajni Jednorożców”. Pogoda z pewnością dopisze.

Jeszcze inną propozycją w ostatni weekend lipca będą rozmaite strefy rozrywki na ul. Piotrkowskiej - od trasy W-Z do pl. Wolności, w tym trzy sceny muzyczne, którymi zawładną DJ’e. Zaplanowano poza tym ponad 150 wycieczek i spacerów w różnych częściach miasta, także do miejsc na co dzień niedostępnych.

Gwiazdy 600. Urodzin Łodzi. Zobacz w galerii