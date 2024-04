Świat jak z bajki. Wojewódzka impreza w dworku Marii Konopnickiej w Bronowie. Świetna zabawa i inauguracja wielkiej inwestycji ZDJĘCIA

Mowa o budowy Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie. Jak przytakuje łódzki marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber to historyczny moment. - Nie tylko dla całego Bronowa czy powiatu poddębickiego, ale całego województwa. Sprawiamy, by to miejsce stało się miejscem magicznym, wyjętym wprost z kart bajek i wierszy Marii Konopnickiej. Chcemy przywrócić piękno temu nieco zapomnianemu miejscu, które ma przecież wspaniały potencjał.

Centrum Ogrody Animacji im. Marii Konopnickiej w Bronowie – jak zapowiada marszałek - ma stanowić muzeum nowoczesne, multimedialne, na dotyk. - Chcemy przenieść do tego malutkiego Bronowa trochę świata. To ma być przyjemne miejsce nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, w którym będziemy w atrakcyjny sposób poznawali historię i literaturę. Mam nadzieję, że postawienie obiektu to kwestia najbliższych dwóch lat.