TOP 6 najpopularniejszych aquaparków, pływalni i basenów w Łodzi i regionie łódzkim. Ceny biletów i oferta. Sprawdź i porównaj

Bilety

Dopłaty do każdej minuty – 35 gr (do godz. 9) i 70 gr (od godz. 9)

Atrakcje

Kompleks basenów usytuowany jest w szklanych piramidach. Znajduje się tu m.in. zjeżdżalnia typu „kamikaze” (długości 60 m przy 20 m różnicy poziomów), 19-metrowa wieża z dwiema zjeżdżalniami o długości ok. 130 m i 60 m, 4 całoroczne zjeżdżalnie o długości: 120 m, 132 m, 140 m, 144 m, strefa saun (a w niej osiem różnych saun), bicze wodne, jacuzzi, rzeki – dzika i spokojna, leśna plaża, zespół boisk sportowych do siatkówki i koszykówki, bary i restauracje.

Jeden z basenów został wyposażony w urządzenia wytwarzające sztuczną falę.

Ceny zabiegów SPA – od 70 do ponad 300 zł.

Możliwośc wykupienia biletu łącznego upoważniającego też do wejścia do łódzkiego ogrodu zoologicznego.