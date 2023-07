Łódzka pływalnia Wodny Raj obchodziła swoje 20-lecie. Zobacz, jakie atrakcje przygotowano na tę okazję

Wodny Raj obchodził jubileusz. Jak bawili się łodzianie?

W sobotę, 1 lipca, odbyły się huczne obchody otwarcia pływalni Wodny Raj. Jubileusz otworzyły pokazy gimnastyki w wodzie. Odbył się także wakacyjny chill out, czyli gimnastyka z elementami jogi. W południe rozpoczęła się natomiast dyskoteka na powietrzu. Oprócz tego zorganizowano również pokazy ratownictwa medycznego.

Łódzka pływalnia Wodny Raj ma już 20 lat

Wodny Raj zaprojektował łódzki architekt Zbigniew Palma, a obiekt z basenami wewnątrz i na powietrzu, z nieckami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami stał się popularny nie tylko wśród łodzian, bo od dwóch dekad goszczą tam amatorzy wodnych atrakcji także spoza Łodzi.

Na terenie krytej pływalni znajduje się duży basen o wymiarach 25x16 metrów (6 torów), basen rekreacyjny w kształcie wachlarza, który może służyć do nauki pływania (ma on od 0,7 do 0,9 metra głębokości) oraz brodzik dla dzieci w kształcie serca o głębokości 0,4 metra.