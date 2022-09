Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki: - Miejscy urzędnicy prowadzą wojenkę o „stołki”... w loży VIP Widzewa

Co sprawia, że wojewoda łódzki włącza się w konflikt prywatnego klubu, którym jest Widzew, z władzami Łodzi?

Bez wątpienia polityczny wymiar tego sporu, który w ostatnim czasie zelektryzował nie tylko tych, którzy interesują się sportem, a w szczególności piłką nożną. To, co się dzieje obecnie wokół czterokrotnych mistrzów Polski, zmusiło mnie do reakcji, bo polityczne naciski ze strony władz miasta na klub, o ogromnych osiągnięciach i wspaniałej tradycji, to niespotykane wydarzenie. Tego nie można zaakceptować i przejść nad tym do porządku dziennego. To jest niesłychana sprawa, by magistrat wysuwał żądania i stawiał ultimatum. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca.

Co pańskim zdaniem mieści się pod pojęciem polityczne naciski?

Władze Łodzi nie mają prawa decydować, kto jest prezesem Widzewa i w jaki sposób właściciel, który ma pełne poparcie kibiców, organizuje obecność klubu w sportowym życiu miasta i kraju. Zespół z al. Piłsudskiego ma wielkie zasługi dla polskiego sportu, ogromne tradycje, rzesze wiernych kibiców, nie łamie prawa, dlatego musi mieć możliwość, by na równych zasadach, tak jak inne sportowe podmioty w tym mieście, egzystować. Nie może być tak, że miejscy urzędnicy dzielą kluby na te lepsze i gorsze, wyraźnie je różnicują. Konflikt stał się już głośny w kraju, szkodzi wizerunkowi Widzewa, ale także Łodzi.