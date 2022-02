Tłusty czwartek 2022. Mieszkańcy Łódzkiego zjedzą miliony coraz droższych pączków. Ile kosztują paczki? Jakie są smaki i rodzaje?

Po kilkadziesiąt tysięcy pączków o różnych smakach przygotowują poszczególne cukiernie z Łodzi i regionu na tłusty czwartek. W sumie mieszkańcy województwa łódzkiego zjedzą ponad 6 milionów pączków. Zapłacą jednak za nie więcej niż przed rokiem. W cukierni braci Miś z Łodzi smażenie pączków trwa całą dobę: od południa w środę do południa w tłusty czwartek, a pączki są na bieżąco dowożone do poszczególnych sklepów, które należą do sieci. Czytaj dalej

Krystian Dobuszyński