Pączki czy faworki? Kto wygrywa tłustoczwartkowe starcie? Jak inflacja dotknęła smakoszy? Paragony dają odpowiedź. FOT

– PanParagon to aplikacja, w której między innymi można wyszukiwać promocje z gazetek i przechowywać paragony w formie elektronicznej. Na podstawie anonimowych danych wprowadzanych do naszego systemu, sprawdziliśmy jakie słodkości są najczęściej kupowane z okazji tłustego czwartku, jaka jest skala ich zakupów w stosunku do zwykłego dnia i co najważniejsze, o ile podrożały w ciągu ostatnich lat – informuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.