Teledysk na ul. Piotrkowskiej. Krzysztof Junior śpiewa o tacie!

Pojawienie się na ul. Piotrkowskiej Krzysztofa Juniora, a także jego przyjaciela Mariana Lichtmana, jednego z „Trubadurów” wzbudziło wielkie zainteresowanie. Co rusz ktoś chciał sobie zrobić zdjęcie z Marianem, a także Krzysztofem Igorem.

- Idę ul. Piotrkowską i widzę twarze znane z telewizji! - zachwyca się pani Iwona, która w ten weekend przyjechała do Łodzi z Rumi. - Postanowiłam to wykorzystać. Zrobiłam sobie zdjęcie z panem Marianem, synem pana Krawczyka. Jak przyjadę do domu to będę się mogła pochwalić tymi zdjęciami!