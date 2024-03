III Zlot Morsów Województwa Łódzkiego w Piotrkowie. Kilkaset morsów z całego województwa morsowało w kąpielisku "Słoneczko". ZDJĘCIA, VIDEO

-To, co kiedyś kiełkowało, teraz rozkwitło i mamy Wojewódzki Zlot Morsów w Piotrkowie, mówi Leszek Heinzel, dyrektor OSiR w Piotrkowie. Początkowo zaczynało morsować kilkanaście osób, dziś spodziewamy się kilkuset morsów. Dla mnie jest to bardzo pozytywne zaskoczenie. Dzięki temu nasze kąpielisko "Słoneczko" żyje przez cały rok i ma to sens, nie tylko z punktu widzenia aktywności, ale i zdrowia.