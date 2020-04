Te produkty w Łodzi podrożały i drożeją! Sprawdziliśmy. Ceny są zróżnicowane, ale wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. CENY

Łodzianie zaobserwowali, że drób i wieprzowina najbardziej ze wszystkich rodzajów mięsa podrożały w ciągu ostatnich kilku tygodni. Tłumaczy się to epidemią w kraju, a co się z tym wiąże – robieniem większych zapasów na czas kwarantanny. Gwałtowny wzrost popytu często wiązał się z zaburzeniami w płynności dostaw, ale tylko okresowo.

W marcu kilogram całego kurczaka kosztował średnio 7,32 zł, gdy w lutym było to średnio 6,90 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na rozpiętość cen minimalnych i maksymalnych, w różnych sklepach – płaciliśmy w marcu od 6,99 do 12,50 zł za kilogram, podczas gdy miesiąc wcześniej - od 4,48 do 8,99 zł za kilogram. Schab bez kości kosztował średnio 18,83 zł za kg przy rozpiętości cen od 17,36 do 27,49 zł za kg. Miesiąc wcześniej było to 17,11 zł za kg przy „widełkach" od 10,59 do 20,99 zł za kg (podajemy za dlahandlu.pl). Wędliny natomiast podrożały średnio o ok. 9 % jak wyliczyło Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

W tej chwili, po świętach, ruch jeżeli chodzi o zakupy na stoiskach i w sklepach mięsnych jest niewielki.

- Klienci po prostu dojadają to, co zostało w lodówkach po świętach – stwierdzają handlowcy. – Sytuacja ożywi się może pod koniec tygodnia.

- Rynek handlu detalicznego rządzi się swoimi prawami, każdy sprzedawca nakłada swoje marże – ceny w sklepach rosły, ale myślę, że jeszcze moment i wszystko się ustabilizuje – mówi Zygmunt Śmiechowicz, przedsiębiorca branży mięsnej. – W ciągu najbliższego tygodnia – dwóch pójdą w dół. Produkcja przecież jest, a odbiór spadnie. Widzę to już po ofertach hurtowych mięsa drobiowego i wieprzowego.