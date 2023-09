Ceny biletów i przekąsek w kinach: płacimy więcej niż w poprzednim roku? Sprawdź INFOGRAFIKA

Wyjście do kina często wiąże się nie tylko z zakupem biletu. Wielu kinomaniaków nie wyobraża sobie seansu wyświetlanego na wielkim ekranie bez słynnych przekąsek. To z kolei sporo kosztuje. W dodatku dużo więcej niż przed rokiem. Tendencje te – jak zauważają twórcy analizy - widoczne są na paragonach Polaków.

– PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Trafiające do naszego systemu anonimowe dane to kopalnia wiedzy na temat cen poszczególnych produktów czy zmieniających się trendów wśród kupujących. Duże w ostatnim czasie premiery filmów skłoniły nas do analizy cen biletów i przekąsek w dwóch najpopularniejszych sieciach kinowych w Polsce. W badaniu porównaliśmy 2022 i 2023 rok uwzględniając miesiące od kwietnia do lipca – informuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.