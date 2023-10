Ile kosztuje węgiel i pellet w regionie łódzkim w październiku 2023? Ceny opału w Łódzkiem przed sezonem grzewczym

Ceny węgla w regionie łódzkim w październiku 2023

- Ruch był pod koniec wakacji i we wrześniu, teraz od dwóch tygodni jest spokój - słyszymy w składzie.

W połowie października w regionie łódzkim na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Na szczęście w przeciwieństwie do ubiegłego roku nie ma paniki. W składach węgla i opału towaru nie brakuje. Za tonę węgla płacimy średnio 1,5-2 tys. zł, to dużo mniej niż przed rokiem, gdy klienci płacili 3- 3,5 tys. zł.

Ceny węgla w Łódzkiem. Jak będzie wyglądał sezon 2023/24

- Mam cała piwnicę węgla - przyznaje mieszkaniec powiatu łęczyckiego. - Najpierw kupiłem groszek po 3 tys. zł za tonę, bo bałem się, że jeszcze zdrożeje. Ale zamówiłem też węgiel rządowy. Teraz do wiosny chyba tego nie spalę - ocenia.

Jeśli nie przydarzy się jakiś kataklizm w tym roku węgla nie zabraknie . Składy i magazyny są pełne, klienci to wiedzą i czekają aż w miarę upływu sezonu ceny będą spadać.

W tym sezonie nie będzie już sprzedaży w gminach preferencyjnego, rządowego węgla. W ubiegłym roku w ramach specjalnej akcji można było kupić go w cenie 2 tys. zł za tonę. W tym roku nie ma potrzeby prowadzenia takiej akcji.

Ceny pelletu drzewnego w Łodzi i regionie. Jak się kształtują?

Ceny pelletu drzewnego są dużo niższe niż rok temu, gdy wywindował je kryzys opałowy. Ale od wiosny zdążyły wzrosnąć. Na przykład markowy pellet drzewny kosztuje od 1,7 do nieco ponad 2 tys. zł za paletę (w zależności od producenta od 860 do 1050 kg) To nieco więcej niż wiosną.