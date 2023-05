Targi lotnicze Routes Europe w Łodzi. Anna Midera, prezes łódzkiego portu: Chciałabym, aby w 2027 roku z Łodzi latało milion pasażerów

Targi lotnicze Routes Europe w Łodzi

Z Łodzi będzie latał milion pasażerów?

Najbardziej zaskakujący cel ogłosiła jednak prezes łódzkiego portu lotniczego Anna Midera. Stwierdziła, że chciałaby, aby w 2027 roku łódzkie lotnisko obsłużyło milion pasażerów, dodając, że to jej marzenie. Na uwagę, że we 2017 w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim zapowiadała osiągnięcie pułapu pół miliona w ciągu pięciu lat, co się nie ziściło, stwierdziła, że to przez Covid.

Anna Midera szacuje, że w tym roku przez łódzkie lotnisko może się przewinąć nawet 400 tys. pasażerów.