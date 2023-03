Stal pokonała w tym sezonie ŁKS. Pora na rewanż

Przyjezdni prowadzeni przez trenera Daniela Myśliwca są jedną z czterech drużyn, która w trwających obecnie rozgrywkach pokonała łodzian. 14 sierpnia rzeszowianie wygrali 1:0 (0:0) po samobójczym trafieniu Bartosza Szeligi. Naszym zdaniem faworytem niedzielnego starcia są jednak łodzianie, choćby dlatego, że Stal raczej kiepsko radzi sobie na boiskach rywali. Proszę sobie wyobrazić, że rzeszowianie wygrali tylko dwukrotnie w gościach, cztery razy zremisowali i pięć spotkań przegrali.

Przygotowania do niedzielnego meczu idą w ŁKS pełną parą. Nadal indywidualnie trenuje Litwin Artemijus Tutyśkinas. Nie ma szans, żeby był do dyspozycji sztabu szkoleniowego, podobnie jak i Mieszko Lorenc, który ma zajęcia indywidualne. Nie trenował ostatnio z drużyna bramkarz Aleksander Bobek, ale spokojnie, jemu nic nie dolega. Po prostu był na zgrupowaniu reprezentacji narodowej do lat 19. W czwartek powinien zacząć już normalne treningi. Pod jego nieobecność w zajęciach pierwszego zespołu brał udział bramkarz rezerw Tomasz Kucharski. Wynik meczu na dla obu ekip ogromne znaczenie. Dodajmy, że w przyszłej kolejce ełkaesiaków czeka starcie wagi ciężkiej w Gliwicach. Zmierzą się tam z wiceliderem tabeli Ruchem Chorzów, który depcze im po piętach. Mecz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów „Niebieskich”. Dość powiedzieć, że w zaledwie 48 godzin sprzedano 10 tysięcy wejściówek na to spotkanie. Nie będzie w tym gronie fanów ŁKS, bo Ruch poinformował, że ich na stadion nie wpuści. Od czwartku (9 marca) można natomiast kupić bilety niedzielne spotkanie ze Stalą. Są one dostępne w kasach od strony alei Unii. W klubie po cichu liczą, że zostanie pobity wiosenny rekord frekwencji na meczu ligowym i na trybunach zasiądzie do najmniej 9000 fanów. Podczas spotkania z z GKSTychy było ich około 8700. ą

i liga

23. kolejka I ligi. Piątek (10 marca): Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów, godz. 18, wynik z rundy jesiennej),, Chojniczanka - Ruch Chorzów (20.30, 1:1). Sobota (11 marca): Sandecja Nowy Sącz - GKSKatowice (15, 0:0), Wisła Kraków - GKS Tychy (17.30, 1:3), Nieciecza - Puszcza Niepołomice (20, 0:0). Niedziela (12 marca): Resovia - Odra Opole (18, 0:0), Zagłębie Sosnowiec - Skra Częstochowa (15, 0:1), ŁKS Łódź - Stal Rzeszów (12.40, 0:1). Poniedziałek (13 marca): Arka Gdynia - Górnik Łęczna (18, 2:1).