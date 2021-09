Samobadanie piersi może uratować życie - ruszyła jubileuszowa, 10. edycja kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM

Jubileuszowa, 10. edycja kampanii DOTYKAM=WYGRYWAM

Już po raz 10. ruszyła ogólnopolska kampania społeczna DOTYKAM=WYGRYWAM. W gronie ambasadorów niosących biust-pozytywne przesłanie kampanii znaleźli się m.in.: Beata Sadowska, Daria Widawska, Ela Romanowska, Daniel Józek – Qczaj, Natalia Przybysz, Anna Karwan, Paulina Smaszcz, Aleksandra Kisio, Małgorzata Ohme, Justyna Szyc-Nagłowska, Anna Iberszer, Karolina Szostak, Kinga Zawodnik, Anna Gzyra, Anna Męczyńska, Paulina Koziejowska, Lidia Kalita, Karolina Cwalina-Stępniak czy Siostry ADiHD. Głównym celem kampanii jest promowanie zdrowia piersi poprzez edukację w obszarze samobadania i noszenia dobrze dobranego biustonosza.

Kampania potrwa do 31 października a wesprzeć ją może każdy. Pierwszy sposób wsparcia to przekazanie zużytych biustonoszy do tzw. reCYClingu, który odbywać się będzie w ponad 170 sklepach brafittingowych w całej Polsce (lista punktów znajduje się nawww.dotykamwygrywam.pl).W ramach wsparcia można też zakupić #BIUSTOmydło, czyli tegoroczną cegiełkę kampanii.