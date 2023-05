Tydzień Zdrowia Rodzin NFZ. Zaczyna się cykl spotkań o zdrowiu całej rodziny

Rozpoczyna się Tydzień Zdrowia Rodzin NFZ



Tydzień Zdrowia Rodzin to ogólnopolska akcja mająca zwrócić uwagę na to, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna dla osób w każdym wieku. Od 26 maja do 2 czerwca w oddziałach NFZ w całym kraju organizowane są wydarzenia promujące zdrowe nawyki i badania. Nie zabraknie ich też w Łodzi.

Tu znajdziesz informacje o stałych programach profilaktycznych NFZ

- Tydzień Zdrowia Rodzin to dobra okazja, żeby skonsultować się ze specjalistami, szczególnie zachęcam do wizyty w dentobusie, to świetne miejsce, by oswoić dziecko ze stomatologiem i zacząć regularnie dbać o zęby – mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.

Codziennie przez cały tydzień w Sali Obsługi Klienta Łódzkiego Oddziału NFZ przy ul. Targowej 35 w Łodzi będzie można porozmawiać ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny i profilaktyki zdrowotnej. Konsultacje będą bezpłatne i bez zapisów.