Ekoświetlice w łódzkich szkołach już są! Zobaczcie jak młodzież wprowadza działania ekologiczne w życie

Ekoświetlice w łódzkich szkołach – to projekt pilotażowy, przeprowadzony w sześciu łódzkich szkołach: trzech podstawowych i trzech liceach ogólnokształcących. Jego ideą jest wprowadzanie w życie świadomości ekologicznej u młodego pokolenia, ale także u pokolenia ich rodziców i dziadków. Chodzi o to, by w praktyce pokazać, jak łodzianie tu i teraz mogą prowadzić konkretne działania mające na celu dbanie o środowisko, poprzez eksperymenty, doświadczenia – sadzenie drzew, krzewów, wykorzystywanie deszczówki, dbanie o przestrzeń wokół oraz zmianę nawyków codziennych w szkole, w domu, w mieście. - Mieliśmy 6 szkół, 105 uczniów zaangażowanych w projekt i 7 wyzwań ekologicznych dla uczestników - mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędu Miasta Łódź. - Trzeba było ograniczyć energię, ograniczyć zużycie wody, nie jeść mięsa czy kupować w sposób racjonalny żywność, były wyzwania związane z zielonym transportem czy też inne, które sobie uczniowie sami wybierali. Każdy mógł wybrać, z czym chce się zmierzyć. Dzieci namawiając rodziców i dziadków, w eksperymencie były tą bardziej aktywną stroną, to im się bardziej chciało i dawały z siebie wszystko - dodaje.

- Cieszę się, że nasza szkoła znalazła się w projekcie - mówi Katarzyna Bogusławska – Mela, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 23. Dzięki temu mamy wspaniały ogródek, małą oazę w sercu miasta. Uczniowie brali udział w warsztatach, podjęli też wyzwania, potem dzielili się wrażeniami - mówili często, że nie było im łatwo, bo nie mieli wsparcia w domach. Teraz ich rola polega na tym, żeby swoją wiedzę przekazywali innym.

- Postanowiłam ograniczyć spożycie mięsa - mówi Maja Nowak, z klasy VIIIb Szkoły Podstawowej numer 23. - Na pewno przez kilka dni było to proste, ale po tygodniu już okazało się trudniejsze, bo w domu mięso w posiłkach się przewijało na obiad czy kolację. Teraz staram się nadal ograniczać mięso, ale nie do zera, bo na tę chwilę jest to niemożliwe.

- Moim wyzwaniem było niemarnowanie jedzenia.- Nadmiar jedzenia starałam się oddać w szkole osobom, które go nie miały - dodaje Rita Akporokah, także z klasy VIIIb Szkoły Podstawowej numer 23. Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 23 mogą korzystać z powstałego ogrodu, który wcześniej był miejscem raczej ponurym. Teraz jest kolorowo i można fajnie tu spędzać czas. Trzeba też pielęgnować tutejsze uprawy - między innymi posadzone warzywa. „Łódzkie szkoły dla klimatu. Kompetencje przyszłości” to projekt Urzędu Miasta Łodzi i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” łączący edukację globalną z edukacją ekologiczną i w dodatku naprawdę angażujący uczestników w realne działania na rzecz ochrony klimatu. Najważniejszym elementem projektu jest eksperyment, do którego została zaproszona młodzież wraz z rodzicami, a także nauczyciele i kadra projektu. Chcemy, żeby młodzi ludzie nie czuli się osamotnieni w swojej trosce o przyszłość planety. Chcemy dać im trochę nadziei i poczucia, że nie są sami. Że są wśród nich odważni, aktywni dorośli, którym zależy i którzy się starają – wyjaśniają organizatorzy.

Na pomysł na to edukacja przez doświadczanie, która doprowadzi do trwałej zmiany postaw odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie poszanowania siebie, innych ludzi oraz środowiska. Mamy osiem eksperymentów do wyboru, dotyczą one oszczędzania wody, oszczędzania energii, ekologicznego transportu, ograniczenia jedzenia mięsa, nie marnowania jedzenia, ekologicznych zakupów, ograniczenia korzystania z internetu oraz spędzania określonego czasu w przyrodzie. Każdy uczeń wybierze dla siebie taki temat, który go najbardziej zainteresuje.

Całość dopełnia element inwestycyjny – tworzenie zielonych ogrodów edukacyjnych przy szkołach.

W projekcie bierze udział sześć łódzkich szkół:

Szkoła Podstawowa numer 23 w Łodzi imienia Marii Bohuszewiczówny

Szkoła Podstawowa numer 37 w Łodzi imienia Janusza Kusocińskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi numer 111

IX Liceum Ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego

XXIV Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Skłodowskiej-Curie

XXXII Liceum Ogólnokształcące imienia Haliny Poświatowskiej

O stronę edukacyjną projektu zadbał Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła - Organizacja Pożytku Publicznego działająca od ponad 20 lat w zakresie edukacji.

W części inwestycyjnej projekt wsparli Na etapie projektowym: Echo Investment - polski deweloper, z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości. Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażuje się w projekty, które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Każdy z nich to odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta.

Na etapie wdrożeniowym: Dell Technologies - firma o kluczowym znaczeniu w transformacji cyfrowego krajobrazu na całym świecie, zaangażowana także w działania na rzecz ochrony planety i rozwiązywania pilnych problemów środowiskowych. Dzięki innowacyjnym technologiom, partnerom i ludziom podejmuje wyzwania w zakresie ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu, w tym minimalizowania ilości odpadów.

