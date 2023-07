Rusza połączenie z Łodzi Fabrycznej do stolicy Norwegii Wojciech Dłubakowski

Mieszkańcy Łodzi i regionu będą mogli dojechać autobusem do Oslo. Bezpośrednie połączenie do stolicy Norwegii otwiera FlixBus. Autobusy będą wyjeżdżały z przystanku w Krakowie i będą zatrzymywać się również w Łodzi. Po raz pierwszy wyruszą w trasę 3 sierpnia. Linia będzie kursować w trybie całorocznym, przez 7 dni w tygodniu w obie strony. Podróż z Łodzi potrwa ok. 28 godzin.