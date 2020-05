Rodzice czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi proszą Hannę Zdanowską, aby nie scalać klas ich dzieci

„Szanowna Pani Prezydent, w tak ciężkim dla nas wszystkich czasie pandemii otrzymaliśmy wiadomość ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi, do której uczęszczają nasze Dzieci, w sprawie planów władz miasta, dotyczących konieczności połączenia obecnych trzech klas czwartych w dwie klasy piąte w roku szkolnym 2020/2021. My rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 jesteśmy głęboko rozczarowani decyzją, którą podjął Urząd Miasta Łodzi”

– tak zaczyna się list podpisany głównie przez matki jednego z oddziałów przeznaczonych do scalenia.

Akcja zbierania tych podpisów trwała w minionym tygodniu. W ostatnią środę (13 maja) przedstawiciel protestujących dostarczył list do magistratu.

Według autorów listu, scalanie ma dotyczyć 56 obecnych czwartoklasistów. Rodzice tych dzieci uważają, że oddział liczący pod dwudziestkę uczniów „to optymalna liczba, zarówno dla właściwego rozwoju intelektualnego i psychicznego (...), jak i dla pracy nauczyciela w takiej grupie”. Klasy 28-osobowe mają, zdaniem piszących do Hanny Zdanowskiej, znacząco obniżyć poziom nauki. Autorzy listu dysponują jeszcze jednym argumentem. Wypominają urzędnikom, że ich dzieci (w większości) urodziły się w 2010 roku, zatem poszły one do podstawówki jako 6-latki – a mogły rok zaczekać.