Przegląd prasy 8.07.2020 Łódź, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łodzi

Brak środków finansowych może doprowadzić do upadłości nawet bardzo zasłużone kluby. Czasem bywa tak, że do bankructwa prowadzi odejście jedynego dobrodzieja lub brak jakiekolwiek wsparcia ze strony władz miasta. Oto znane polskie kluby, które zostały zlikwidowane.

Teatr Pinokio świętuje swoje 75 urodziny. Bez wielkiej fety i zacnych gości , za to ze wspaniałą wystawą lalek, które grały w teatralnych spektaklach. Najstarsza pochodzi z 1957 roku, najmłodsza z ostatniej premiery. W sumie z 250 spektakli wystawionych na deskach teatru od 1945 roku zaprezentowano kilkadziesiąt artefaktów autorstwa takich sław jak Jerzy Nowosielski. Niestety ani lalki z „Przygód Misia Łazęgi” (1950 r.) ani „Krzesiwa” (1958) nie zachowały się do dzisiaj. Podobnie jak rękopis nut do „Krzesiwa”, do którego muzykę skomponował Krzysztof Penderecki, młody absolwent PWSM (w tym momencie zaczęła się jego przygoda z teatrem lalkowym, tylko w Łodzi skomponował muzykę do 9 przedstawień, w sumie nieżyjący mistrz ma ich na swoim koncie kilkadziesiąt).

– Niestety rękopis Pendereckiego zaginął – mówi z żalem Łukasz Bzura, aktor teatru Pinokio.

Wystawę można zwiedzać pięć dni w tygodniu w godz. 10-14, po telefonicznym umówieniu się. Bilet kosztuje 10 (ulgowy) i 12 (normalny) zł.