Primark w Łodzi. Co będzie można kupić w Primarku w Manufakturze? ZDJĘCIA i FILM Magdalena Jach

We wtorek, 19 września, sieć Primark otwiera swój sklep w Manufakturze. Do sklepu wchodzi się z Rynku Włókniarek Łódzkich. Przygotowano wiele atrakcji. Zobacz, co będzie można kupić w łódzkim Primarku.