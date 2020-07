Prasówka Łódź 2.07.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łodzi nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Wypadek na A1 pod Częstochową. W miejscowości Bogusławice, na budowanym odcinku autostrady, zderzyły się ciężarówka, cysterna i i autobus. Jest wielu rannych, jak podaje policja nawet ok. 30 osób. Na miejscu trwa akcja, droga jest zablokowana.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, w piątek (3 lipca) powalczy o głosy przed drugą turą w trzech miastach województwa łódzkiego.

W Sejmie Łódź reprezentuje dziesięcioro posłów: 4 z KO, 4 z PiS i 2 z Lewicy. Kancelaria Sejmu opublikowała właśnie ich najnowsze oświadczenia majątkowe obejmujące cały 2019 r.

Większość prac ma zakończyć się w czasie wakacji

Długotrwała izolacja i nowa rzeczywistość w czasach epidemii koronawirusa to powód zmiany codziennych nawyków, która dla większości osób stała się koniecznością. Nie pozostało to bez wpływu na nasze zdrowie – pojawiły się bowiem nowe problemy, z którymi wiele osób nie umie sobie jeszcze poradzić. Sprawdź, czy również na nie cierpisz i dowiedz się, co możesz zrobić.

Stoją jedna obok drugiej i razem będą remontowane. Zaczynają się prace w kolejnych trzech kamienicach, w których powstaną mieszkania, lokale użytkowe i świetlice artystyczne. Nie zabraknie również zielonych podwórek. Wartość inwestycji to prawie 21 mln zł. Remont kamienic zostanie zakończony pod koniec 2021 roku.

Najfajniejsze psy w Łodzi i województwie. Są niesamowite - piękne, mądre, zabawne! W tym tygodniu obchodzimy Światowy Dzień Psa w Łódzkiem.

Będą spacery, warsztaty, spotkania zwieńczone filmem o wybitnych, często zupełnie zapomnianych łodziankach. To kolejny etap projektu Łódzkiego Szlaku Kobiet w ramach dofinansowania z UMŁ dla organizacji pozarządowych poświęcony łódzkim kobietom.

W maju 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4644,26 zł i było o 2,6% wyższe niż przed rokiem (w maju 2019 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., wynagrodzenie wzrosło o 7,4%). Ile zarabia się w województwie łódzkim w różnych branżach? KLIKNIJ W GALERIĘ.

Na skrzynkę mailową V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przesłano zdjęcia, na których dzieci prowadzone są na smyczy. Kilkulatki idą na czworakach - jedno prowadzi mama, drugie - mała dziewczynka.

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło dzisiaj ok. godz. 5.30, na autostradzie A1. Do godz. 9.30 mają potrwać utrudnienia.

Ochroniarze i policjanci zatrzymali 43-letniego łodzianina i jego 37-letnią partnerkę, którzy w poniedziałek po pijanemu przyjechali fiatem siena odwiedzić krewnego w szpitalu im. Biegańskiego przy ul. Kniaziewicza w Łodzi.

Remisem 1:1 (1:1) zakończył się drugoligowy mecz przyjaźni Widzewa Łódź z Elana Toruń. Gola dla łodzian strzelił niezawodny Marcin Robak.

Andrzej Duda nie ma czasu na udział w debacie wyborczej na antenie telewizji TVN. Inicjatywa zorganizowania debaty leżała po stronie takich mediów jak TVN, TVN24, czy portale internetowe WP i Onet. Zaproszenie przyjął jedynie sztab Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Andrzej Duda tłumaczy się natomiast napiętym kalendarzem pełnym spotkań. Debata więc się nie odbędzie. To nie przekodziło internautom, którzy mają memy komentujące tę sytuację. Zobacz je w galerii zdjęć.

Termy Uniejów. Koronawirus namieszał w wyjazdowych planach Polaków, zwłaszcza tych związanych z wczasami spędzanymi zagranicą, ale wakacyjnych atrakcji nie brakuje także u nas. Jedną z propozycji może być wypoczynek w jedynym w kraju termalnym uzdrowisku. Jak w czasach pandemii wygląda funkcjonowanie uniejowskich basenów? Więcej szczegółów dowiesz się klikając na galerię zdjęć.

Bez pośpiechu prowadzone są prace na ulicy Okulickiego, łączącej Helenówek z Radogoszczem Zachód