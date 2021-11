Powierzchnia Marsa? Nie. To niedokończony od dwóch lat obiecany remont ul. Liściastej.

Przebudowa blisko 2-kilometrowej ul. Liściastej była podzielona na trzy zadania. Na ostatnim z nich, środkowym fragmencie, jeszcze w tym roku położymy asfalt - zapewniał na początku 2020 roku Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu.

Niestety obietnicy nie zrealizowano. Asfalt położono na dwóch skrajnych odcinkach ul. Liściastej (od ul. Jagoszewskiego do przejazdu kolejowego oraz od ul. Szczecińskiej do ul. Krajowej). Środkowy odcinek - od ul. Krajowej do przejazdu kolejowego - nadal pozostaje zmorą kierowców. Rok później miasto ponownie odniosło się do problemu, znów obiecując zakończenie inwestycji.

W 2021 roku utwardzenia doczekają się ulice: (…) Liściasta na odcinku od przejazdu kolejowego do Mglistej - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie UMŁ w styczniu.

Do końca 2021 roku pozostaje miesiąc, a na finał inwestycji się nie zapowiada. Okoliczni mieszkańcy są bardzo zniecierpliwieni i rozczarowani. Odkładanie położenia asfaltu na ostatnim odcinku w czasie jest w ich oczach nielogiczne, zwłaszcza, że odcinek nie jest bardzo długi (wynosi ok. 500 metrów). Prócz tego, zarzucają UMŁ, że czują się lekceważeni.