Fotoradary w Polsce – jak zmieniła się ich liczba w 2023 roku? Co czeka kierowców w 2024 roku? RAPORT Yanosika

Ile nowych fotoradarów pojawiło się w Polsce w 2023 roku?

Nowe urządzenia pomiarowe w Polsce

Zgodnie z raportem, przygotowanym przez ekspertów z zespołu Yanosik, w 2023 roku do systemu dodano 99 nowych urządzeń, a usunięto zaledwie 2. Oznacza to, że liczba urządzeń, która przed 2023 rokiem wynosiła 543 sztuki, w ciągu roku rozrosła się do 640 sztuk.

Koniec roku przyniósł najwięcej zmian w sieci urządzeń pomiarowych w Polsce. W listopadzie i grudniu do bazy Yanosik zostało dodanych po 29 nowych mierników. Według danych z aplikacji Yanosik, ilość aktywnych urządzeń rejestrujących i kontrolujących kierowców, na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 603 sztuki. Niemniej, w samej bazie znajduje się więcej mierników - 640, ale są to urządzenia jeszcze nieaktywne.