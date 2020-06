Poszukują pracowników w Łodzi. Fabryki BSH w Łodzi zatrudnią 500 tymczasowych pracowników. Rekrutacja już trwa

Obecnie kończy się pierwszy etap rekrutacji, w wyniku którego zatrudnienie znalazło trzysta osób. Osoby zatrudnione w tym etapie będą wspierać produkcje w nowej Fabryce Zmywarek BSH w Łodzi przy ulicy Jędrzejowskiej.

W drugim etapie pracę znajdzie dwieście osób w Fabryce Suszarek przy Lodowej w Łodzi. Rekrutacje do tego etapu ruszą 1 lipca.

- Odnotowujemy wzrost zamówień na drugą połowę roku, co pozwala nam ostrożnie, ale z optymizmem patrzeć w przyszłość. Poszukujemy pracowników tymczasowych, ale po okresie szczytu produkcyjnego wielu z nich zaoferujemy możliwość podpisania stałych umów o pracę. Nasze fabryki wciąż rozwijają się i będziemy potrzebować coraz więcej dobrych i doświadczonych pracowników. W obecnej rekrutacji wspierają nas agencje pracy tymczasowej i to właśnie z nimi podpiszą pierwszą umowę potencjalni pracownicy – mówi Iwona Krelska, kierownik Działu Personalnego BSH w Łodzi.