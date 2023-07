Poruszył go dramatyczny pożar w Zoo Borysew. W odruchu serca 11-latek wspomógł mieszkające tu zwierzęta ZDJĘCIA

Wiktor ma 11 lat. Jest wielbicielem zwierząt i fanem Zoo Borysew. - Od dawna na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych śledzi losy zwierząt ogrodu w Borysewie. Mocno dotknęła go informacja o śmierci mandryli i papug, które zginęły w pożarze w naszym Zoo, który wydarzył się pod koniec kwietnia. W czasie gdy my usuwaliśmy zgliszcza, Wiktor sprzedawał już swoje obrazy i rysunki by wesprzeć odbudowę zniszczonej części Świata Wodnego, który został strawiony przez ogień – relacjonuje Zoo Borysew.