Ponad 400 mln zł na remonty łódzkich ulic w 2020 roku. Zobacz co jest w planie!

65 milionów złotych pochłonąć ma z kolei przebudowa ul. Wojska Polskiego od ul. Franciszkańskiej do al. Palki i wydłużenie torowiska od pętli Doły do stacji kolejowej Łódź Marysin.

Na razie nie ma harmonogramu prowadzenia tych remontów - najpierw trzeba będzie ogłosić przetargi i skoordynować ewentualne prace np. z kontynuowaną w 2020 r. przebudową al. Śmigłego - Rydza od skrzyżowania marszałków do ul. Przybyszewskiego. Wśród innych planowanych prac są remonty ulic na Starym Polesiu, czyli np. ul. Lipowej od ul. Więckowskiego do ul. Zielonej i od al. 1 Maja do ul. Żeromskiego.

317 milionów złotych przeznaczono na remonty i utrzymanie dróg. W tej kwocie zawarte są m.in. inwestycje realizowane w ramach projektu „Tramwaj dla Łodzi”, czyli przebudowa skrzyżowania ulic Kilińskiego i Przybyszewskiego, ul. Przybyszewskiego od ul. Kilińskiego do al. Śmigłego - Rydza i ul. Rzgowskiej od ul. Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego.

10 milionów złotych przeznaczono z kolei na przebudowę wiaduktu na ul. Dąbrowskiego.

Również 10 mln zł (po 5 na każdy projekt) przeznaczono na przebudowę ulic na Sikawie i utwardzenie ulic w ramach ISPA (m.in. ulic Miłosza od ul. Raszyńskiej do ul. Powstańców Śląskich, Uzdrowiskowej).

Na rewitalizację Śródmieścia przewidziano w tym roku 230 mln. W tej kwocie, oprócz remontów dróg, są też remonty kamienic. Ale wiadomo już, że wśród rewitalizowanych w 2020 r. ulic znajdą się ulice: Próchnika od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, Rewolucji 1905 r. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Legionów, Kilińskiego od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza.