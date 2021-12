Po raz drugi stają na ślubnym kobiercu - w województwie łódzkim i w kraju przybywa małżeństw powtórnych. Żenią się głównie rozwiedzeni

Naukowiec przeanalizował także , w jakiej grupie wiekowej są osoby, które decydują się ponownie na małżeństwo.

- Dotyczy to głównie kobiet po 40. roku życia i mężczyzn mających co najmniej 45 lat - informuje prof. Szukalski. - Drugim przedziałem wieku jest pod tym względem wśród kobiet wiek 40–44 lat, wśród mężczyzn zaś 35–39 lat. Po części jest to odzwierciedlenie tzw. drugiego powojennego wyżu demograficznego, przyczyniającego się do relatywnie dużej liczby osób w tych pięcioletnich grupach wieku