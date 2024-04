Świat jak z bajki. Wojewódzka impreza w sobotę w Łódzkiem - w Bronowie. Czeka moc atrakcji. Udział bezpłatny, jest rejestracja PROGRAM, FOTO

„Świat jak z bajki". Co w programie?

Organizatorzy: Odpowiednio zaadoptowana sceneria dworskiego parku i samego dworu, elementy dekoracyjne, rekwizyty, aktorzy przebrani za postacie z baśni oraz zachęcający do udziału w grach i zabawach animatorzy dziecięcy to elementy składowe wydarzenia. Całość wzbogacą liczne animacje wyświetlane na ekranach ledowych, nawiązujące do świata baśniowego.