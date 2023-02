Pierwszoligowy hit w Łodzi - ŁKS zmierzy się z Chrobrym Głogów

Będzie to hitowe starcie kolejki. Łodzianie z 41 punktami na koncie są liderem rankingu.Drużyna prowadzona od połowy czerwca minionego roku przez Marka Gołębiewskiego zgromadziła 34 punkty i zajmuje miejsce czwarte. W Głogowie nie ukrywają, że celem Chrobrego jest awans do piłkarskiej elity. W poprzednim sezonie promocja była na wyciągnięcie ręki. Szóste miejsce w tabeli końcowej dało zespołowi prowadzonemu wówczas przez Ivana Durdevića szóste miejsce w rankingu i co za tym idzie prawo gry w barażach o PKO Ekstraklasę. Najpierw Chrobry pokonał w Gdyni Arkę 2:0 (1:0), a le potem przegrał, po dogrywce, decydujące starcie w Kielcach z Koroną 2:3 (1:2). Miejscowi gola dającego awans strzelili w 119 minucie, a jego autorem był Jacek Kiełb. Występ w finale baraży jest największym sukcesem w historii tego klubu.