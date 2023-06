Piana Party. Niecodzienna atrakcja czekała na gości w Termach Uniejów z okazji Dnia Dziecka ZDJĘCIA

Do wytworzenia piany – jak relacjonuje Urząd Miasta w Uniejowie – wykorzystany został odpowiedni, biodegradowalny płyn, a zabawa trwała przez bite cztery godziny. - Największą frajdę miały oczywiście dzieci, które świetnie się bawiły pianą na terenie zielonym przy nieckach basenowych. W czasie imprezy dzieciaki mogły kąpać się w pianie, ale to nie wszystkie możliwości, bo w pianie można też skakać, tańczyć, tarzać się, nurkować i robić mnóstwo innych rzeczy, co tylko w duszy gra.

Tuż obok stały dmuchańce, dzieciaki miały też do dyspozycji foto budkę 360. Imprezę przy muzyce odtwarzanej z głośników prowadzili „Termalni didżeje”, którzy zadbali o świetną atmosferę. A co z rodzicami? W czasie gdy dzieci szalały na piana party, rodzice mieli okazję do chwilowego odpoczynku, relaksując się w basenach, delektując kawą lub kosztując lodów rzemieślniczych. Jednak większość z nich bawiła się razem z dziećmi, bo przecież w dzień dziecka zabawa należy się nie tylko najmłodszym – z uśmiechem podkreśla uniejowski urząd.