„Pasy” spod Wawelu rywalem ŁKS Łódź. To 63 starcie ponad 100 latków

„Pasy”, jak często zwykło sie określać Cracovię, to najstarszy klub sportowy w naszym kraju. Założony został w 1906 roku. ŁKS powstał dwa lata później. W ligowej tabeli zespół spod Wawelu prowadzony przez trenera Jacka Zielińskiego zajmuje 11 miejsce, a zdobył dotychczas 10 punktów. Drużyna wygrał dotychczas dwa mecze, cztery zremisowała i dwukrotnie schodziła z placu gry pokonana. Dodajmy, że w gościach krakowianie byli raz górą, dwukrotnie mecze z ich udziałem kończyły się podziałem punktów, a raz remisem. Przejdźmy do zespołu trenera Kazimierza Moskala, który z siedmioma punktami jest 16, a to miejsce w strefie spadkowej. Łodzianie wygrali dotychczas dwa mecze, oba na alei Unii 2. Na swoim stadionie jedno spotkanie zremisowali i jedno przegrali. Jeśli już jesteśmy przy statystykach, będzie to 62 starcie tych drużyn na poziomie najbardziej z prestiżowych lig, czyli ekstraklasy, lub niegdyś I ligi. Bilans jest korzystny dla klubu spod Wawelu. Krakowianie mają na koncie 25 zwycięstw, a ełkaesiacy 20. 17 meczów kończyło się remisowo. Bilans bramkowy to 107-82 dla Cracovii. Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w sezonie 2019/2020 w elicie. Co ciekawe dwukrotnie górą byli łodzianie. Pod Wawel triumfowali 2:1 (1:0) po golach Łukasza Sekulskiego oraz Maksymiliana Rozwandowicza (rzut karny). Na alei Unii 2 gospodarze zwyciężyli 1:0 (0:0), a bramkę z rzutu karnego zdobył Dani Ramirez. Mimo wygranych z „Pasami” nie był to dla łodzian udany sezon, bo zdobyli zaledwie 24 punkty, zajęli ostatnie miejsce w tabeli i wylądowali w I lidze. Cracovia zakończyła ligowe zmagania ma miejscu siódmym (53). Będzie to prestiżowy mecz dla trenera ŁKS Kazimierza Moskala, związanego z innym krakowskim klubem, czyli Wisłą. Szkoleniowiec pamięta zapewne 30 listopada 2015 roku, kiedy jako trener wiślaków przegrał derby z Cracovią (1:2) i musiał pożegnać się z zespołem.