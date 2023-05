Pabianiczanie już w lipcu pojadą tramwajem do Łodzi. Kończy się remont ulicy Zamkowej

Remont centrum Pabianic na ukończeniu

Przebudowa centrum miasta to nie tylko nowa nawierzchnia, ścieżki rowerowe, nasadzenia, wiaty przystankowa, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej, czy wspólny pas dla autobusów i tramwaju, ale też nowe nasadzenia.

- W czerwcu oficjalnie przekażemy ulicę Zamkową do użytku. Inwestycja wykonana jest w 98% i myślę, że już w wakacje pabianiczanie linią tramwajową 41 pojadą do Łodzi - mówi wykonawca Rafał Sąciński.

To już ostatni etap projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny. Trwają prace drogowe związane m.in. z montowaniem wiat przystankowych, ławek i innych elementów małej architektury. Zarówno w Ksawerowie jak i w Pabianicach zamontowano już tory oraz słupy trakcyjne.

Niekończąca się przebudowa

Mimo, że Zamkowa oficjalnie nie oddana została jeszcze do użytku to kierowcy już z niej korzystają. Wykonawca przymyka na to oko, bo pierwotnie przebudowa powinna zakończyć się w wrześniu 2021 r. Spore opóźnienia wynikają z wielu czynników.