Bal maturalny absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Zobaczcie na zdjęciach jak się bawili

Bal maturalny absolwentów IX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

Bal maturalny absolwentów zorganizowali w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym Cristal w Gospodarzu byli już uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Paderewskiego w Łodzi.

Spotkali się w piękny wieczór 25 maja 2023 r., by bawić się w swoim gronie oraz w gronie swoich nauczycieli. A rozpoczęli od poloneza. Nie tańczyli go - jak ich koledzy i koleżanki z innych szkół na studniówce, bo studniówki nie mieli. To była ich świadoma i przemyślana decyzja. Zrobili dokładnie tak jak ubiegłoroczni absolwenci "Dziewiątki", którzy jako pierwsi w historii tej szkoły bawili się na balu maturalnym. Wtedy zrezygnowali ze studniówki ze względu na pandemię i covidowe obostrzenia. Ale formuła balu maturalnego bardzo wszystkim się spodobała - i młodzieży, i rodzicom, i nauczycielom.