Oni zwyciężyli w Wojewódzkim Konkursie Produktów Tradycyjnych „Tygiel Smaków 2022”

- To produkt dojrzewający, czyli przygotowany według najstarszej metody konserwacji polegającej wyłącznie na zasoleniu mięsa. Żeby był dobry, wystarcza mu około dwunastu tygodni, ale potem z każdym dniem nabiera smaku i jakości. Ten, który prezentowaliśmy dziś, dojrzewał sześć i pół miesiąca - zdradził Daniel Czapnik.

Dla jego firmy to już drugi „Tygiel Smaków”. W roku 2013 statuetkę zdobyła jego wędzonka. Z kolei w roku 2011 „Tygielkiem Smaków” została nagrodzona szynka cygańska wędzona na gorąco. To jeden z dowodów na to, że producenci tradycyjnej żywności z naszego województwa nieustannie się rozwijają i poszerzają ofertę.

Konkurs „Tygiel Smaków” po raz trzynasty zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W tym roku o prestiżowy tytuł rywalizowało 28 producentów tradycyjnej żywności, którzy zgłosili 39 produktów w 7 kategoriach. Produkty oceniała komisja konkursowa. Jurorzy brali oczywiście pod uwagę walory smakowe, ale punkty przyznawali także za pierwsze wrażenie, czyli wygląd, sposób prezentacji, opakowanie. Premiowany był opis produktu, zwłaszcza to, czy jest nazwą historyczną, ludową lub regionalną. Jury analizowało również skład – tu liczyło się, czy produkt wytwarzany jest z wykorzystaniem lokalnych surowców i czy można zidentyfikować pochodzenie poszczególnych składników od momentu powstania w gospodarstwie rolnym, aż do końcowego produktu.