Nowe wysoko punktowane kryterium naboru do miejskich przedszkoli na rok 2022/23 - jakie? To nie szczepienia

Podczas tegorocznej rekrutacji do miejskich przedszkoli będą obowiązywać - jak zawsze kryteria ustawowe, które pozostają niezmienne w pierwszym etapie naboru - oraz zmodyfikowane kryteria samorządowe, stosowane w czasie drugiego etapu naboru.

Nowe wysoko punktowane kryterium naboru do miejskich przedszkoli!

Propozycje zmian przedstawił Jarosław Pawlicki, p.o. dyrektora wydziału edukacji. Wśród 6 kryteriów rekrutacyjnych, jakie może wskazać samorząd, pojawiło się nowe. Zajmuje ono drugą, wysoko punktowaną pozycję - zaraz po kryterium, dającym pierwszeństwo rodzeństwu dziecka już do danego przedszkola chodzącemu - za co przysługują 64 punkty.

Jak wyjaśnia miasto - pomysłodawca zmian - "Z uwagi na oczekiwania rodziców mieszkających w Łodzi i tutaj rozliczających podatek dochodowych od osób fizycznych dodano kryteriom zgodnie z którym dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców rozlicza PIT-37 za rok poprzedni w Łodzi otrzyma 32 punkty. Potwierdzeniem spełnienia tego kryterium jest kopia pierwszej strony zeznania podatkowego albo oświadczenie zawierające numer aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Łodzianina."

Na trzeciej pozycji znalazło się kryterium "szczepionkowe" - za któe dziecko może dostać 16 punktów rekrutacyjnych.