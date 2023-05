W Łodzi ruszył elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli na wakacje - po raz pierwszy nie było kolejek rodziców. Zobaczcie zdjęcia i film

W Łodzi ruszył elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli na wakacje 2023

Na 146 przedszkoli miejskich latem działać będzie 139, a tylko 7 placówek będzie wyłączonych z funkcjonowania ze względu na większe remonty. Na wakacje w przedszkolu jednak trzeba dziecko zapisać. W lipcu będą dyżurować 73 przedszkola, w których jest 8 173 miejsc, a w sierpniu - 66, w których są 7 702 miejsca.

Ponieważ zawsze rodzicom zależało na zapisaniu dziecka, w dniu ogłoszenia zapisów w placówkach ustawiali się w kolejkach już od wczesnych godzin porannych – nawet o 5 czy 6. Dlatego tym razem będzie inaczej. Miasto wprowadza po raz pierwszy zapisy elektroniczne. Potrwają one do końca maja.

- Ta nowość związana jest głównie z apelami rodziców – mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, odpowiedzialna za oświatę. - Uruchamiamy elektroniczny nabór. Wybiera się trzy placówki według preferencji. Procedura jest podobna jak przy naborze do przedszkoli – najpierw wypełnia się w systemie wniosek. Dalej drukujemy, robimy zdjęcie załączamy skan i wysyłamy.

Wyniki naboru do przedszkola na lata będą 13 czerwca. Od 13 do 20 czerwca będzie czas na potwierdzenie – też elektronicznie - gotowości do przyprowadzenia dziecka do przedszkola we wskazanym terminie. Mamy dyspozycji jest ponad 16 tysięcy miejsc.