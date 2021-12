Nowe tramwaje Moderus Gamma dotrą do Łodzi z dużym opóźnieniem. Miasto podpisało z producentem aneks do umowy

Pierwotnie nowe Moderusy miały dotrzeć do Łodzi w przyszłym roku. Pierwszy pojazd dla łódzkiego MPK miał zostać dostarczony po 1 marca 2022 r., a dostawa wszystkich 30 sztuk miała się zakończyć do 1 października 2022 r. Tymczasem w tym terminie w Łodzi nie pojawi się ani jeden tramwaj, bo producent chce dostarczyć pierwszy gotowy pojazd nie wcześniej niż po 15 listopada 2022 roku, a całość zamówienia zostanie zrealizowana do 15 czerwca 2023 roku. Modertrans zastrzegł też w aneksie do umowy, że dostawy pojazdów będą odbywać się w liczbie nie większej niż po dwie sztuki tygodniowo.

To oznacza, że łodzianie poczekają na nowe tramwaje prawie o rok dłużej, o ile oczywiście producent dotrzyma ustalonego w aneksie terminu i nie poprosi o kolejne jego przesuniecie. Nadal będziemy więc jeździć Konstalami 805Na z wysoką podłogą, rdzewiejącą blachą i dziurawymi stopniami.