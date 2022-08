Nielegalny kemping w parku Julianowskim wycieczkowiczów kosztował...500 zł!

– Co ciekawe, nie był to przypadkowy przystanek czy nocleg w drodze. Ci państwo celowo przyjechali do parku. Taki mieli pomysł na nocleg na łonie przyrody – mówi Marek Marusik, zastępca naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi. Jak się okazuje od początku 2022 roku łódzcy strażnicy ukarali mandatami aż 77 osób łamiących zakaz wjazdu do parku.

Facebook/Społeczny Komitet Ochrony Julianowa